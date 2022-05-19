"الروبل" يرتفع أمام الدولار.. ويرتد باتجاه أعلى مستوى في 5 أعوام مقابل اليورو  

ارتفع الروبل الروسي أمام الدولار أمس الأربعاء، وارتد باتجاه أعلى مستوى في خمسة أعوام مقابل اليورو مع سعي بعض مشتري الغاز في أوروبا لتلبية مطلب موسكو للدفع بالعملة الروسية.

وأصبح الروبل العملة الأفضل أداء هذا العام على الرغم من أزمة اقتصادية حادة، مع حصوله بشكل مصطنع على دعم من قيود فرضتها روسيا في أواخر شباط لحماية قطاعها المالي بعد أن أرسلت عشرات الآلاف من الجنود إلى أوكرانيا.

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وأنهى الروبل جلسة التداول مرتفعا 0.24% أمام العملة الخضراء إلى 63.445، غير بعيد عن مستوى 62.625 الذي وصل إليه يوم الجمعة وهو الأعلى منذ أوائل فبراير شباط 2020، وفقا لـ"رويترز".

وصعد الروبل 0.53% أمام اليورو إلى 66.70 عائدا باتجاه أقوى مستوى له منذ منتصف 2017 البالغ 64.9425 الذي لامسه الأسبوع الماضي.