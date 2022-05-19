بيتكوين
سقوط "بيتكوين" يكبد أول دولة تعترف بها خسائر بـ36 مليون دولار
كافية لسداد دفعة من ديونها
لم تقتصر الخسائر الناجمة عن تراجع العملات المشفرة في الفترة الأخيرة على الأفراد فقط، بل تعدت ذلك لتصل إلى الحكومات.
تعاني الحكومة في السلفادور والتي دافعت دائما عن بيتكوين حتى أصبحت أولى الدول اعتمادا لها كعملة رسمية، من تراجع سعر العملة المشفرة.
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وقدرت "رويترز" خسائر السلفادور من الاستثمار في بيتكوين بـ36 مليون دولار، وهي كافية لسداد دفعة من ديونها التي وصلت إلى أكثر من 24 مليار دولار بنهاية العام الماضي مقارنة مع 19 مليارا بنهاية العام 2019.
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