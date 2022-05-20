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أسعار الذهب في طريقها لأول ارتفاع منذ 5 أسابيع مع تراجع الدولار

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الذهب والدولار
الذهب والدولار
سعر الذهب

أسعار الذهب في طريقها لأول ارتفاع منذ 5 أسابيع مع تراجع الدولار

زادت بنحو 1.9% هذا الأسبوع

دبي - العربية.نت

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، في طريقها لتحقيق أول مكاسب أسبوعية لها منذ منتصف أبريل، إذ أدى تراجع الدولار من أعلى مستوياته في عقدين والمخاوف المتزايدة بشأن النمو الاقتصادي الأميركي إلى إحياء الطلب على سبائك الملاذ الآمن.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1845.71 دولار للأونصة، فيما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1844.30 دولار للأونصة، وفقا لـ"رويترز".

وزادت أسعار الذهب المسعر بالدولار بنحو 1.9% هذا الأسبوع مع تراجع العملة الأميركية، في حين ستكون أول خسارة أسبوعية تمنى بها في سبعة أسابيع.

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وبين المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.5% إلى 22 دولارا للأونصة، وزات بنحو 4.4% هذا الأسبوع.

وارتفع البلاتين 0.1% إلى 963.49 دولار للأونصة، فيما صعد البلاديوم 1.4% إلى 2034.63 دولار، وكلاهما في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 2.5% و4.5% على التوالي.

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