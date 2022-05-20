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الدولار يتجه لتسجيل أدنى أسبوع منذ فبراير متأثراً بتراجع عوائد سندات الخزانة

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الدولار

الدولار يتجه لتسجيل أدنى أسبوع منذ فبراير متأثراً بتراجع عوائد سندات الخزانة

مؤشر العملة الأميركية انخفض 1.5% مقابل العملات الرئيسية

دبي - العربية.نت

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يتجه الدولار الأميركي، نحو تسجيل أدنى أسبوع له منذ بداية فبراير الماضي، متأثراً بتراجع عوائد سندات الخزانة.

وانخفض مؤشر الدولار مقابل العملات الرئيسية بنسبة 1.5% خلال الأسبوع.

وفي المقابل، انخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية المعياري لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى لها في أكثر من ثلاثة أسابيع عند 2.7%، بعد أن كانت قد سجلت نسبة 3.2% بداية هذا الشهر، وهو أعلى مستوى في ثلاثة سنوات ونصف السنة.

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وكان الدولار ارتفع الأربعاء الماضي، بعد يوم من تكبده أكبر خسارة في أكثر من شهرين بعد أن أكد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، جيروم باول، انتهاج سياسة نقدية أكثر تشددا مع سعي البنك المركزي الأميركي لاحتواء التضخم المتصاعد.

وتعهد باول بأن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة بقدر ما يتطلبه الأمر، بما في ذلك تجاوز مستوى الحياد، من أجل احتواء التضخم الذي قال إنه يهدد ركائز الاقتصاد.

ومستوى الحياد هو سعر الفائدة الذي لا يكون محفزا أو مقيدا للنشاط الاقتصادي.

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