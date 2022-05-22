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اكتتاب "لدن" في سوق "نمو".. اليوم بدء الطرح للمستثمرين المؤهلين

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السوق الموازية نمو
السوق الموازية نمو
سوق السعودية

اكتتاب "لدن" في سوق "نمو".. اليوم بدء الطرح للمستثمرين المؤهلين

وتحديد النطاق السعري بين 15 - 18 ريالا للسهم

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة يقين المالية "يقين كابيتال" بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب للطرح المحتمل لشركة لدن للاستثمار "لدن" عن تحديد النطاق السعري لطرحها المحتمل في السوق الموازية "نمو" بين 15 - 18 ريالا للسهم الواحد.

وذكرت "يقين كابيتال" في بيان على "تداول السعودية"، أن فترة بناء سجل الأوامر للمستثمرين المؤهلين تبدأ اليوم الأحد 22 مايو 2022 وتنتهي في يوم الخميس بتاريخ 26 مايو 2022.

تتمثل عملية الطرح بطرح 5 ملايين سهم عادي تمثل نسبة 10% من رأس المال المصدر للشركة والتي سيتم بيعها من المساهمين الحاليين، وسيتم تخصيصها بنسبة 100% للمستثمرين المؤهلين.

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ويبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها من قبل كل مستثمر مؤهل 10 أسهم، فيما يبلغ الحد الأقصى نحو 2.5 مليون سهم.

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