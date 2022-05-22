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القطاع الخاص بمصر يستعد لبيع سندات خضراء بقيمة 200 مليون دولار

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السندات الخضراء
السندات الخضراء - تعبيرية
اقتصاد مصر

القطاع الخاص بمصر يستعد لبيع سندات خضراء بقيمة 200 مليون دولار

تأتي بعد بيع مصر لسندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار في 2020

القاهرة - رويترز

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قالت وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد، إن القطاع الخاص المصري يستعد لبيع سندات خضراء بقيمة تتراوح بين 120 مليونا و200 مليون دولار.

ولم تحدد الوزيرة الإطار الزمني لإطلاق السندات، التي تأتي بعد بيع مصر لسندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار في 2020 لتعبئة الموارد لمشروعات خضراء خاصة في مجال النقل النظيف.

وتنشط الحكومة بقوة لتمويل سلسلة من المشروعات العملاقة التي أعلنت عنها على مدار السنوات الماضية، من بينها عاصمة إدارية جديدة للبلاد باستثمارات 60 مليار دولار، وشبكة قطارات فائقة السرعة بتكلفة 23 مليار دولار ومحطة للطاقة النووية باستثمارات 25 مليار دولار.

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