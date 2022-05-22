سهم المملكة القابضة يقفز 7.7% في افتتاح التداولات بعد شراء PIF حصة فيها

قفز سهم شركة المملكة القابضة بأكثر من 7% في افتتاح تداولات سوق الأسهم السعودية، اليوم الأحد، بعد شراء صندوق الاستثمارات العامة- PIF حصة فيها.

وارتفع سهم المملكة القابضة بنسبة 7.7% عند سعر 9.79 ريال للسهم، متصدراً أحجام وقيم التداول بنحو 5.68 مليار ريال عبر التداول على نحو 625.24 مليون سهم.

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وفي تلك الأثناء، ارتفع المؤشر الرئيسي "تاسي" بنسبة 0.7% ما يعادل 87.43 نقطة عند مستوى 12515.39 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات نحو 5.87 مليار ريال عبر التداول على نحو 629.1 مليون سهم.

وأعلنت شركة المملكة القابضة السعودية عن إبرام اتفاقية بيع وشراء بين المساهم الرئيسي ومؤسس الشركة الأمير الوليد بن طلال آل سعود وصندوق الاستثمارات العامة، والتي قام الأمير الوليد بن طلال ببيع 625 ألف سهم من أسهمه في الشركة إلى صندوق الاستثمارات العامة.

وتمثل هذه الحصة 16.87% من إجمالي أسهم الشركة عن طريق صفقة شراء وبيع خاصة بسعر قدره 9.09 ريال للسهم الواحد، لتصل قيمة الصفقة إلى 5.7 مليار ريال.

وسوف يتم تنفيذ الصفقة عن طريق "تداول" السعودية، بتاريخ اليوم الأحد 22 مايو 2022.

وبعد إتمام الصفقة، ستصبح نسبة ملكية الأمير الوليد بن طلال آل سعود في الشركة 78.13%.