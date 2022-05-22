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صندوق استثماري يراهن على صعود الأسهم الصينية في الفترة المقبلة

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الأسواق العالمية

صندوق استثماري يراهن على صعود الأسهم الصينية في الفترة المقبلة

صندوق Zhao Yuanyuan حقق عائدا بأكثر من 138% في الربع الأول من العام الحالي

دبي - العربية.نت

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بدأ صندوق التحوط Zhao Yuanyuan بالمراهنة على ارتفاع الأسهم الصينية في المرحلة المقبلة عبر زيادة مراكز الشراء التي يمتلكها بأكثر من 60%.

كان الصندوق الاستثماري حقق عائدات بأكثر الضعف خلال التراجع الكبير في الأسواق الآسيوية.

وحقق الصندوق عائدا بأكثر من 138% في الربع الأول من العام الحالي، ليصبح الأفضل أداء ضمن قائمة تضم 20 ألف صندوق استثماري في الصين.

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