صندوق استثماري يراهن على صعود الأسهم الصينية في الفترة المقبلة

بدأ صندوق التحوط Zhao Yuanyuan بالمراهنة على ارتفاع الأسهم الصينية في المرحلة المقبلة عبر زيادة مراكز الشراء التي يمتلكها بأكثر من 60%.

كان الصندوق الاستثماري حقق عائدات بأكثر الضعف خلال التراجع الكبير في الأسواق الآسيوية.

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وحقق الصندوق عائدا بأكثر من 138% في الربع الأول من العام الحالي، ليصبح الأفضل أداء ضمن قائمة تضم 20 ألف صندوق استثماري في الصين.