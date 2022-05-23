أسهم أوروبا ترتفع مع تحسن الثقة في أنشطة الأعمال بألمانيا

انتعشت الأسهم الأوروبية، اليوم الاثنين، مستفيدة من ارتفاع غير متوقع في الثقة في أنشطة الأعمال بألمانيا مما أكد مرونة أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، في حين قفز سهم شركة سيمنس جاميسا التي تصنع توربينات الرياح بعد عرض استحواذ بقيمة 4.28 مليار دولار من أكبر مستثمر فيها.

وبعد ارتفاعه بنسبة 1.3% في التعاملات المبكرة، تخلى مؤشر ستوكس 600 الأوروبي عن بعض المكاسب ليرتفع بنسبة 0.3%.

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وجنت الأسهم المرتبطة بالسلع أكثر من 1% مع صعود أسعار النفط والمعادن الأساسية، في حين ارتفعت أسهم البنوك بنسبة 0.2 %، وفق رويترز.

وقفز سهم سيمنس جاميسا حوالي 7% ليتصدر مؤشر ستوكس 600 بعد أن قدمت شركة سيمنس إنرجي عرضا بقيمة 4.05 مليار يورو (4.28 مليار دولار) لشراء حصة أقلية في وحدة توربينات الرياح المتعثرة.

وارتفع سهم شركة سيمنس ايه.جيه، أكبر مساهم في سيمنس إنرجي، بواقع 0.4%.

وقفز سهم دويتشه يوروشوب 40.9% بعد أن عرض كونسورتيوم 1.4 مليار يورو (1.48 مليار دولار) للاستحواذ على الشركة الألمانية التي تستثمر في مراكز التسوق.

وزاد سهم شركة التجزئة البريطانية كينج فيشر 1.9% بعد الإعلان عن مبيعات الربع الأول التي تفوقت بصورة ملحوظة على أداء ما قبل الجائحة.