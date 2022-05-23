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الإسترليني يرتفع لأعلى مستوى في أكثر من أسبوعين أمام الدولار 

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الإسترليني يرتفع لأعلى مستوى في أكثر من أسبوعين أمام الدولار

سجل الإسترليني خسائر بأكثر من 4% هذا الشهر

لندن -رويترز

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قفز الجنيه الإسترليني لأعلى مستوى في أكثر من أسبوعين أمام الدولار، اليوم الاثنين، إذ سمح تراجع العملة الخضراء أمام منافسيها الرئيسيين للعملة البريطانية بأن تواصل تعافيها من أدنى مستوياتها في عامين التي هوت إليها مؤخرا.

وسجل الإسترليني خسائر بأكثر من 4% هذا الشهر مع تضرره من مخاوف حيال تدهور توقعات النمو الاقتصادي.

واستردت العملة البريطانية بعض خسائرها الأسبوع الماضي وصعدت أمام الدولار اليوم مع إقبال المستثمرين على بيع العملة الأميركية بفعل آمال بأن تخفيفا للإغلاقات المرتبطة بكوفيد-19 في الصين قد يساعد النمو العالمي.

الجنيه الاسترليني يقفز بدعم من بيانات قوية بشأن سوق العمل أسواق المال اقتصاد بريطانيا الجنيه الاسترليني يقفز بدعم من بيانات قوية بشأن سوق العمل

ومن المتوقع أن يعود التركيز إلى توقعات النمو في المملكة المتحدة غدا الثلاثاء عندما يُنشر مسح نشاط الشركات.

وصعد الإسترليني 0.7% إلى 1.2576 دولار بحلول الساعة 1610 بتوقيت غرينتش بعد أن لامس 1.26 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 5 مايو/ أيار.

وفي مقابل اليورو، تراجع الإسترليني 0.30% إلى 84.84 بنس مع استفادة العملة الأوروبية من تعليقات متشددة من رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد.

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