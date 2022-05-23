الذهب يرتفع لأعلى مستوى في أكثر من أسبوع مع تراجع الدولار

صعدت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، لأعلى مستوى في أكثر من أسبوع مستفيدة من تراجع الدولار، على الرغم من أن ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية حد من مكاسب المعدن الأصفر المقوم بالدولار.

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1856.41 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0814 بتوقيت غرينتش. بعد أن وصلت الأسعار لأعلى مستوى منذ 12 مايو، مسجلة 1858.21 دولار في وقت سابق من الجلسة.

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وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7% إلى 1855.60 دولار للأوقية.

قال جيفري هالي المحلل لدى أواندا: "لم يتم الحكم بعد على ما إذا كان الذهب قد تخطى المصاعب في الأمد المتوسط، أم أنه يرتفع معتمدا فحسب على التراجع المستمر في الدولار الأميركي"، وفق ما نقلته "رويترز".

ونزل مؤشر الدولار، إذ واصل المستثمرون بيع العملة الأميركية، وتراجعت رهاناتهم على تحقيق الدولار مزيدا من المكاسب بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، بينما يحدوهم الأمل في أن تخفيف إجراءات الإغلاق في الصين يمكنه أن يساعد نمو الاقتصاد العالمي والعملات المرتبطة بالتصدير.

وضعف الدولار يجعل الذهب أكثر جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى. فيما يفقد المعدن الأصفر جاذبيته بالنسبة للمستثمرين عندما ترتفع أسعار الفائدة الأميركية لأنه لا يدر عائدا، لكنه يعتبر ملاذا آمنا خلال الأزمات الاقتصادية.

وبين المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 1.1% إلى 21.98 دولار للأوقية (الأونصة)، وارتفع البلاتين 1% إلى 965.40 دولار، فيما صعد البلاديوم 2.6% إلى 2015.80 دولار.