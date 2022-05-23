الروبل الروسي يقفز لأعلى مستوى في 7 أعوام مقابل اليورو     

قفز الروبل الروسي أكثر من 6% أمام اليورو إلى أعلى مستوى في حوالي 7 أعوام اليوم الاثنين، مدعوما بقيود على تحركات رؤوس الأموال وأسعار قوية للنفط واقتراب فترة مدفوعات ضرائب الشركات.

وكان الروبل مرتفعا 6.3% عند 58.75 مقابل اليورو خلال تعاملات اليوم وهو أقوى مستوى له منذ أوائل يونيو/حزيران 2015.

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وصعد الروبل 4.6% أمام الدولار الأميركي إلى 57.47، غير بعيد عن أعلى مستوى له منذ أواخر مارس/آذار 2018 البالغ 57.075 الذي سجله يوم الجمعة، وفق رويترز.

وحقق الروبل مكاسب بحوالي 30% مقابل الدولار هذا العام على الرغم من أزمة اقتصادية حادة في روسيا، وهو ما يجعله العملة الأفضل أداء في العالم رغم أنه مدعوم على نحو مصطنع بقيود على رؤوس الأموال فُرضت في أواخر فبراير/شباط لحماية القطاع المالي في روسيا بعد أن أثار قرارها إرسال عشرات الآلاف من الجنود إلى أوكرانيا عقوبات غربية لم يسبق لها مثيل.

ويقول محللون إنه مما ساهم أيضا في صعود العملة المحلية مؤخرا مطالب روسيا بأن يدفع المشترون الأجانب للغاز بالروبل وارتفاع أسعار النفط واقتراب فترة مدفوعات الضرائب في نهاية الشهر للشركات التي تركز على التصدير والملزمة بتحويل إيراداتها بالعملة الأجنبية إلى الروبل بعد أن جمدت العقوبات حوالي نصف احتياطات روسيا من الذهب والنقد الأجنبي.