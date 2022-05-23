بورصة أبوظبي تفعل تداول أسهم جي.إف.إتش البحرينية في 31 مايو

قالت مجموعة جي.إف.إتش المالية البحرينية، اليوم الاثنين، إن سوق أبوظبي للأوراق المالية ستقوم بتفعيل تداول أسهمها يوم الثلاثاء 31 مايو.

وقالت الشركة في بيان لبورصة الكويت: "يرجى من السادة المساهمين المهتمين بتحويل أسهمهم التأكد من فتح حساب تداول مع سوق أبوظبي، وتقديم طلب رسمي إلى شركة البحرين للمقاصة من خلال وسيطهم المعتمد بالأسهم المراد تحويلها قبل التاريخ المذكور أعلاه ليتسنى لهم تداول الأسهم في ذات اليوم".

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تجدر الإشارة إلى أن هذا هو الإدراج الرابع للمجموعة في المنطقة، حيث يتم بالفعل تداول أسهم مجموعة جي.إف.إتش في بورصة البحرين، وسوق دبي المالي، وبورصة الكويت.

ويبلغ رأسمالها المدفوع 975.6 مليون دولار.