سوق دبي تقود خسائر معظم أسواق الخليج

أنهت أغلب مؤشرات الخليج التعاملات على تراجع، اليوم الاثنين، مع خشية المستثمرين من أن التضخم وارتفاع أسعار الفائدة سيقوضان آفاق نمو الاقتصاد العالمي.

تراجع مؤشر الأسهم السعودية 0.8% إلى 12236 نقطة، تحت ضغط من هبوط 2.3% في سهم مصرف الراجحي، و3.4% في سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك).

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لكن سهم المملكة القابضة قفز 9.5%، مواصلا مكاسبه من الجلسة السابقة.

ووقع الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال اتفاقا مع صندوق الاستثمارات العامة لبيع حصة 16.87% من شركة المملكة القابضة التي يملكها إلى الصندوق.

وجاء سعر السهم في الاتفاق متسقا مع سعره عند الإغلاق يوم الخميس، الذي كان عند أدنى مستوى في عام. وارتفع السهم 9.9% أمس الأحد مسجلا 9.99 ريال سعودي بعد الإعلان عن بيع الحصة.

وتراجع مؤشر الأسهم في سوق أبوظبي 2.2% إلى 9717 نقطة، بضغط من هبوط 3.8% في سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات.

كما هبط المؤشر الرئيسي لسوق دبي 2.5% إلى 3407 نقاط، مسجلا أكبر تراجع في المنطقة تحت ضغط من هبوط بواقع 4.9% في سهم بنك الإمارات دبي الوطني.

لكن المؤشر القطري خالف الاتجاه العام في المنطقة، وارتفع 1.4% إلى 12925 نقطة، مدعوما بصعود سهم مصرف قطر الإسلامي 3.5%.

قال وائل مكارم، كبير خبراء استراتيجيات السوق في (إكسنس)، إن السوق القطرية شهدت صعودا بفضل ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي.

وأضاف قائلا: "السوق استفادت أيضا من تحول أوروبا بعيدا عن روسيا، بالإضافة إلى تراجع التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط مع استمرار التطور في المحادثات مع إيران"، وفق ما نقلته "رويترز".

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في البورصة المصرية 0.5% إلى 10515 نقطة، مدعوما بصعود 1.1% في سهم البنك التجاري الدولي.