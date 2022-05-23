 ديدي الصينية تتجه لإلغاء إدراجها في بورصة نيويورك

ذكرت شركة النقل التشاركي الصينية "ديدي" أنها ستتقدم بطلب لإلغاء إدراجها في بورصة نيويورك في الثاني من يونيو المقبل أو بعد ذلك.

يأتي ذلك في وقت تعاني فيه الأسهم الصينية المدرجة في الأسواق الأميركية من قوانين مشددة جديدة، بالإضافة إلى دعوات حكومية صينية بسحب إدراجها من البورصات الخارجية.

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وتراجع سهم ديدي بأكثر من 5% في أوامر ما قبل الافتتاح، ثم عاود السهم الارتفاع بنسبة 3% خلال الجلسة.

وأعلنت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية في بيان نُشر الشهر الماضي، أن شركة ديدي اتخذت قرار الشطب بناءً على معطيات السوق والوضع الخاص بها.

كانت الحكومة الصينية قد أطلقت تحقيقًا للأمن السيبراني في الشركة بعد أيام من إدراجها في بورصة نيويورك في 2021 وقامت بإيقاف خدماتها من متاجر التطبيقات المحلية.

تستعد معظم الشركات الصينية المدرجة في الأسواق الأميركية للعودة إلى وطنها بشكل نهائي وذلك بحلول عام 2024 بحسب مجموعة TCW لإدارة الأصول.

يأتي ذلك وسط استمرار تصاعد التوترات بين بكين وواشنطن والتي بدأت منذ أكثر من عشرين عاما.

ومن المتوقع أن تسحب الشركات الصينية إدراجها من الأسواق الأميركية والعودة إلى البورصات المحلية، ومن أبرزها بورصتا هونغ كونغ وشنغهاي.