وول ستريت
"وول ستريت" تنتعش بداية الأسبوع مدعومة بأسهم البنوك
حام مؤشر ستاندرد آند بورز قرب مستوى ضعيف في نهاية الأسبوع الماضي
افتتحت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية تداولات، اليوم الاثنين، على ارتفاع، مع صعود أسهم البنوك والأسهم المرتبطة بالنمو بعدما حام مؤشر ستاندرد أند بورز قرب مستوى ضعيف في نهاية الأسبوع الماضي.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 133.99 نقطة أو 0.43% عند بدء التداول، إلى 31395.89 نقطة.
مادة اعلانية
واستهل مؤشر ستاندرد أند بورز 500 التعاملات على ارتفاع بواقع 18.06 نقطة أو 0.46% عند 3919.42 نقطة، في حين زاد مؤشر ناسداك المجمع 41.66 نقطة أو 0.37%، إلى 11396.28 نقطة، بحسب "رويترز".
اقرأ أيضاً
-
أسهم أوروبا ترتفع مع تحسن الثقة في أنشطة الأعمال بألمانياسهم سيمنس جاميسا يرتفع 7% بعد عرض استحواذ أسواق المال
-
هل كانت سوق الأسهم السعودية بحاجة إلى عملية تصحيح؟قال رئيس المشورة في "GIB Capital" عبدالله الحامد، إن سوق الأسهم السعودية كانت بحاجة إلى عملية تصحيح بشكل جزئي، بعد تأديته أداء ممتازا خلال العام ... نبض السوق
-
صندوق استثماري يراهن على صعود الأسهم الصينية في الفترة المقبلةصندوق Zhao Yuanyuan حقق عائدا بأكثر من 138% في الربع الأول من العام الحالي أسواق المال
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية