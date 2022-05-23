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"وول ستريت" تنتعش بداية الأسبوع مدعومة بأسهم البنوك

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وول ستريت (أ ب)
وول ستريت

"وول ستريت" تنتعش بداية الأسبوع مدعومة بأسهم البنوك

حام مؤشر ستاندرد آند بورز قرب مستوى ضعيف في نهاية الأسبوع الماضي

دبي - العربية.نت

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افتتحت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية تداولات، اليوم الاثنين، على ارتفاع، مع صعود أسهم البنوك والأسهم المرتبطة بالنمو بعدما حام مؤشر ستاندرد أند بورز قرب مستوى ضعيف في نهاية الأسبوع الماضي.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 133.99 نقطة أو 0.43% عند بدء التداول، إلى 31395.89 نقطة.

واستهل مؤشر ستاندرد أند بورز 500 التعاملات على ارتفاع بواقع 18.06 نقطة أو 0.46% عند 3919.42 نقطة، في حين زاد مؤشر ناسداك المجمع 41.66 نقطة أو 0.37%، إلى 11396.28 نقطة، بحسب "رويترز".

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