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الأسهم الأوروبية تهبط مقتفية أثر الانخفاضات في الأسواق العالمية

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الأسهم الأوروبية
المؤشر ستوكس 600 الأوروبي انخفض 0.8% (أرشيفية)
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية تهبط مقتفية أثر الانخفاضات في الأسواق العالمية

مع تفاقم مخاوف التباطؤ بفعل بيانات نمو الأعمال

دبي - العربية.نت

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تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الثلاثاء، مقتفية أثر الانخفاضات في أسواق الأسهم العالمية مع تجدد مخاوف المستثمرين حيال تباطؤ النمو الاقتصادي وتشديد السياسة النقدية بفعل بيانات توسع أنشطة الأعمال لشهر مايو.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8%، متخليا عن جزء كبير من ارتفاع يوم الاثنين الذي بلغ 1.3، وفقا لـ"رويترز".

وأظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات الأولية تباطؤ نمو أنشطة الأعمال في منطقة اليورو هذا الشهر، حيث أدى نقص المواد الخام إلى إعاقة التوسع في التصنيع.

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وزاد هذا من المخاوف بشأن النمو العالمي، إضافة إلى البيانات التي أظهرت في وقت سابق توسع التصنيع الياباني بأبطأ وتيرة في ثلاثة أشهر.

وفي الوقت نفسه لاتزال ألمانيا، صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا، على مسار النمو مدعومة بالانتعاش المستمر في قطاع الخدمات، على الرغم من أن توقعات الطلب تبدو قاتمة وسط مشاكل التضخم والعرض.

ونزلت الأسهم الألمانية 0.8%، حيث سجلت جميع القطاعات الرئيسية انخفاضات واسعة، بقيادة قطاع
المرافق.

وكانت أسهم قطاع السلع الاستهلاكية غير الضرورية، مثل السلع الفاخرة التي تتضرر عندما ينخفض الدخل المتاح، هي الأكثر تأثيرا على المؤشر ستوكس 600.

وهبط المؤشر الفرنسي، المليئ بأسهم شركات السلع الفاخرة، أكثر من 1% مسجلا أكبر خسارة بين أقرانه في المنطقة.

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