الذهب يرتفع مع زيادة الإقبال وسط تراجع الدولار

تعززت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، مع تراجع الدولار إلى أدنى مستوى له في شهر للجلسة الثانية على التوالي، مما يجعل المعدن الأصفر المسعر بالعملة الأميركية أقل تكلفة للمشترين في الخارج.

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1858.19 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0757 بتوقيت غرينتش، بعد أن صعد إلى أعلى مستوى منذ التاسع من مايو عند 1865.29 دولار أمس الاثنين، بحسب "رويترز".

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وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1854.40 دولار.

يتراجع الدولار، وهو أحد الملاذات الآمنة المنافسة للذهب، على نطاق واسع جنبا إلى جنب مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية من مستويات هي الأعلى في سنوات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 21.86 دولار للأوقية، بينما نزل البلاتين 0.2% إلى956.93 دولار، وزاد البلاديوم 1.4% إلى 2021.28 دولار.