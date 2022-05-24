الذهب يرتفع مع زيادة الإقبال وسط تراجع الدولار
العملة الأميركية التي تعد أحد الملاذات الآمنة المنافسة للذهب، تتراجع على نطاق واسع
تعززت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، مع تراجع الدولار إلى أدنى مستوى له في شهر للجلسة الثانية على التوالي، مما يجعل المعدن الأصفر المسعر بالعملة الأميركية أقل تكلفة للمشترين في الخارج.
ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1858.19 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0757 بتوقيت غرينتش، بعد أن صعد إلى أعلى مستوى منذ التاسع من مايو عند 1865.29 دولار أمس الاثنين، بحسب "رويترز".
وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1854.40 دولار.
يتراجع الدولار، وهو أحد الملاذات الآمنة المنافسة للذهب، على نطاق واسع جنبا إلى جنب مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية من مستويات هي الأعلى في سنوات.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 21.86 دولار للأوقية، بينما نزل البلاتين 0.2% إلى956.93 دولار، وزاد البلاديوم 1.4% إلى 2021.28 دولار.
-
تفاقم انهيار العملة اللبنانية مع تجاوز الدولار 33 ألف ليرةرغم تمديد مصرف لبنان المركزي بيع الدولار دون سقف للبنوك حتى نهاية يوليو اقتصاد
-
الإسترليني يرتفع لأعلى مستوى في أكثر من أسبوعين أمام الدولارسجل الإسترليني خسائر بأكثر من 4% هذا الشهر أسواق المال
-
سعر الدولار في مصر بعد رفع الفائدة.. الذهب يعاود الصعودسجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه مستوى 18.23 للشراء و18.29 للبيع قصص اقتصادية