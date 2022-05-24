"نيكاي" الياباني يتخلى عن مكاسبه.. وينخفض عند الإغلاق

انخفض مؤشر نيكاي الياباني عند الإغلاق، اليوم الثلاثاء، متأثرا بتراجع العقود الأميركية الآجلة والأسهم الآسيوية، في حين يتطلع المستثمرون إلى عوامل تحفيز جديدة بعد انتهاء موسم نتائج الشركات، الأمر الذي أثر بدوره على المعنويات.

وتخلى "نيكاي" عن مكاسب سجلها في وقت سابق من الجلسة، وأغلق منخفضا 0.94% عند 26748.18 نقطة، فيما نزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.86% إلى 1878.26 نقطة.

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وقال خبير استراتيجيات في شركة سمسرة محلية، إن معنويات المستثمرين تأثرت أيضا بمخاوف مرتبطة بالتوقعات الاقتصادية للصين واستمرار ارتفاع التضخم في أنحاء العالم ومحاولات البنك المركزي الأميركي الصارمة للحد من ضغوط ارتفاع الأسعار، فضلا عن زيادة تكاليف الطاقة.

وتصدر قطاع الخدمات موجة التراجع بين المؤشرات الفرعية في بورصة طوكيو.

وانخفض سهم شركة ريكروت هولدنغز للتوظيف 6.56%، وكان الأكثر تراجعا على مؤشر القطاع.

ونزل سهم منصة الخدمات الطبية "إم 3" بنسبة 3.36%.

وانخفض مؤشر قطاع البنوك 0.11% متخليا عن مكاسب سجلها في وقت سابق من الجلسة.

وصعد سهم مجموعة "ميتسوبيشي يو.إف.جي" المالية 0.69%.

وحققت شركات التجارة أداء قويا، حيث ارتفع سهم "إيتوتشو" 0.77%، في حين صعد سهم "ميتسوبيشي" 0.64%.