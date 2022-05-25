اكتتاب "رتال للتطوير العمراني".. تحديد النطاق السعري بين 112 و120 ريال

أعلنت شركة الأهلي المالية، بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية للطرح العام الأولي لشركة "رتال للتطوير العمراني" عن تحديد النطاق السعري للطرح بين 112 و120 ريال للسهم. اليوم بدء عملية بناء سجل أوامر

وكشف بيان "الأهلي المالية"، أنه سيتم طرح 12 مليون سهم عادي من أسهم الشركة، تمثل 30 % من رأس المال المصدر، وذلك عن طريق بيع الأسهم الحالية من قبل المساهمين الحالي.

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ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 100 ألف سهم، فيما يبلغ الحد الأقصى 2 مليون سهم.

كانت شركة رتال للتطوير العمراني "رتال"، قد أعلنت نشرة الإصدار لطرح 12 مليون سهم عادي من أسهم الشركة للاكتتاب العام في السوق السعودية الرئيسية، بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم.

وأظهرت النشرة أن فترة تسجيل الطلبات للفئات المشاركة وعملية بناء سجل الأوامر تبدأ يوم 25 مايو 2022، وتنتهي في 31 مايو 2022.

وتبدأ فترة اكتتاب الأفراد يوم 5 يونيو 2022 وتنتهي في 6 يونيو 2022.

وتعلن عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح يوم 12 يونيو 2022، ويتم إعادة مبالغ الاكتتاب الفائضة يوم 15 يونيو 2022.

وسيتم تخصيص أسهم الطرح بشكل نهائي للفئات المشاركة عن طريق مدير الاكتتاب وفقاً لما يراه المستشار المالي مناسباً بالتنسيق مع الشركة والمساهمين البائعين باستخدام آلية التخصيص الاختيارية بعد إتمام عملية اكتتاب الأفراد.

ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة 12 مليون سهم تمثل نسبة 100% من إجمالي عدد أسهم الطرح، وفي حال وجود طلب كاف من قبل المكتتبين الأفراد يحق لمدير الاكتتاب تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة إلى 10.8 مليون سهم تمثل ما نسبته 90% من إجمالي أسهم الطرح بعد إتمام عملية اكتتاب الأفراد.

وتعتزم الشركة تخصيص 1.2 مليون سهم من أسهم الطرح كحد أقصى للمكتتبين الأفراد أي ما يعادل نسبة 10% من إجمالي أسهم الطرح.

وعينت "رتال" بنوك الأهلي السعودي والرياض والبلاد كجهات مستلمة لشريحة المستثمرين الأفراد، وتتولى شركة الأهلي المالية دور المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية.

ويبلغ رأسمال شركة "رتال" 400 مليون ريال بعدد 40 مليون سهم.

وتمتلك شركة الفوزان القابضة 65.63%، وعبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز البريكان، 3.5% من أسهم شركة رتال للتطوير العمراني.

وقامت شركة "رتال" منذ إنشائها عام 2012 ببناء محفظة عقارية فريدة تضم أكثر من 30 مشروعاً بين مشروعات منجزة وقيد الإنشاء ما يمثل مجموعه 7284 وحدة سكنية في مختلف مناطق السعودية.

وبلغ صافي ربح "رتال" 120 مليون ريال في التسعة أشهر الأولى من 2021، بزيادة 179% عن الفترة المماثلة من 2020.