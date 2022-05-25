إمباور الإماراتية تدعو بنوكا لتقديم المشورة قبيل طرحها العام الأولي
تبلغ حصة إمباور من سوق دبي 70%
دعت شركة إمباور لحلول الطاقة في دبي بنوكا استثمارية لتقديم المشورة في الطرح العام الأولي الذي تنوي الشركة إطلاقه خلال العام الحالي بحسب وكالة رويترز.
وتأسست الشركة عام 2003 وهي مشروع مشترك بين هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" وشركة تيكوم للإنشاءات.
وتبلغ حصة شركة إمباور للطاقة من السوق في دبي 70% حيث تلبي حاجات أكثر من 45 ألف شخص من خلال محطات التبريد الخاصة بها.
وأعلن نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، في ديسمبر الماضي، إدراج مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي "إمباور"، أكبر مزوّد لخدمات تبريد المناطق في العالم، في سوق دبي المالي، وذلك ضمن خطط اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي الهادفة إلى مضاعفة قيمة الأسواق المالية في الإمارة إلى 3 تريليونات درهم خلال المرحلة المقبلة.
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