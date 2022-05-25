"إيداع" السعودية تعلن تفعيل الربط مع "يوروكلير"

أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية السعودية (إيداع)، اليوم الثلاثاء، عن تفعيل الربط مع "يوروكلير"، مركز إيداع الأوراق المالية الدولي في بروكسل، لتسهيل وصول المستثمرين الدوليين إلى سوق الصكوك والسندات المحلية في المملكة.

وأوضحت "إيداع" في بيان، أن هذا الربط يتيح قناة وصول جديدة للمستثمرين الدوليين إلى سوق الصكوك والسندات المحلية في تداول السعودية، سوق الأوراق المالية الأكبر في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ومن بين الأكبر على مستوى العالم، وواحدة من أكبر ثلاث أسواق مالية ناشئة من حيث القيمة السوقية والتي تتجاوز 3.3 تريليون دولار.

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وسيتمكن المستثمرون الدوليون المؤهلون في "يوروكلير" الآن من تسوية السندات الصادرة محلياً عبر حساب المرشح في "إيداع" باستخدام حساباتهم الحالية في "يوروكلير"، والاستفادة من مجموعة من الخدمات بما في ذلك التسوية الداخلية، وتداول وحفظ السندات الحكومية وشبه الحكومية السعودية المدرجة في تداول السعودية دون الحاجة إلى تقديم طلب التسجيل كمستثمر أجنبي مؤهل.

وبهذه المناسبة، قال المدير التنفيذي لشركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" رائد الحميد، إن الربط مع "يوروكلير" يتيح خدمة للمستثمرين الدوليين بشكل أفضل، والحد من تقلبات السوق، وزيادة السيولة. ونحن فخورون بهذا الإنجاز الذي يساهم في زيادة جاذبية السوق المالية السعودية لجميع المستثمرين بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030".

وتابع الحميد: "نحن ملتزمون بتوفير الخدمات للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء وفقاً لأفضل الممارسات العالمية".

شهدت السوق المالية السعودية خلال السنوات القليلة الماضية إقبالاً متزايداً من المستثمرين الدوليين على الصكوك والسندات السعودية المدرجة، حيث تجاوزت قيمة إصدارات السوق 460 مليار ريال سعودي مع زيادة الطلب العالمي على الإصدارات الحكومية.