بعد تراجعها 10% من القمة.. سوق الأسهم السعودية ترتد صعودا

ارتد مؤشر السوق السعودية صعودا خلال جلسة اليوم الأربعاء، بعد خسائر فاقت 10% منذ القمة التي سجلتها السوق في 8 من مايو الجاري.

وارتفعت سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات اليوم بالتزامن مع صعود أسعار النفط واقتراب خام برنت من مستوى 115 دولارا للبرميل.

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وواصلت أسعار النفط مكاسبها، اليوم الأربعاء، بدعم من شح الإمدادات في الأسواق العالمية وارتفاع الطلب، وارتفع خام برنت 0.91 دولار أو 0.80% إلى 114.47 دولار للبرميل. فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 0.87 دولار، أو 0.79% إلى 110.64 دولار للبرميل.

وصعد مؤشر السوق الرئيسية "تاسي" 2.23% ما يعادل 274.3 نقطة، ليصل إلى 12575 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات نحو 6 مليارات ريال، عبر التداول على نحو 130.13 مليون سهم.

وارتفعت أسعار 145 سهماً مقابل انخفاض 53 من إجمالي أسهم 215 شركة مدرجة.

وتصدر الارتفاعات سهم الرياض بنسبة 8.25% عند سعر 37.4 ريال، تلاه سهم "الأبحاث والإعلام" بنسبة 7.8% عند سعر 248.6 ريال.

وسجل سهم "صادرات" أكبر نسبة تراجع بلغت 4.73% عند سعر 100.8 ريال، تلاه سهم "سلامة" بتراجع 4.41% عند سعر 13.02 ريال.

وتصدر مصرف الراجحي الأسهم الأكثر نشاطاً بالقيمة بنحو 716.8 مليار ريال، تلاه سهم الإنماء 351 مليون ريال، ثم الأهلي بقيمة 288.41 مليون ريال، ثم سبك 272 مليون ريال.

فيما تصدر سهم الإنماء الأسهم من حيث الكميات المتداولة بنحو 9.37 مليون سهم، ثم الراجحي 7.66 مليون سهم، ثم الجزيرة 7.06 مليون سهم.