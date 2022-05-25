عدوى "سناب شات" تمحو 135 مليار دولار من قيمة أسهم التكنولوجيا

خسرت أسهم وسائل التواصل الاجتماعي أكثر من 135 مليار دولار من قيمتها السوقية في جلسة أمس، بعد أن أصابتها عدوى شركة Snap المالكة لتطبيق Snapchat التي انهارت أسهمها بنسبة تزيد عن 43%، في أكبر تراجع يومي منذ إدراج الشركة عام 2017.

وجاء ذلك بعد أن خفّضت الشركة الأم من توقعاتها للأرباح والإيرادات في الربع الثاني، وأدت التداولات لمحو نحو ستة عشرة مليار من قيمتها السوقية.

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وأدت هذه الخسائر إلى تراجع مؤشر ناسداك 100 للأسهم التكنولوجية بنسبة 2.2%، لتعمق خسائر المؤشر إلى 28%، منذ بداية العام.

وفيما يتعلق بالشركات التي تعمل في مجال الإعلانات والتكنولوجيا الإعلانية حيث تزداد مخاوف المستثمرين من ضعف نمو المشتركين في شركات التواصل الاجتماعي وتراجع الانفاق الإعلاني وسط توقعات الركود.