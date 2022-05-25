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عدوى "سناب شات" تمحو 135 مليار دولار من قيمة أسهم التكنولوجيا

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شعار سناب شات (أرشيفية من رويترز)
شعار سناب شات (أرشيفية من رويترز)
وول ستريت

عدوى "سناب شات" تمحو 135 مليار دولار من قيمة أسهم التكنولوجيا

شركة "سناب" المالكة للتطبيق تخسر 16 مليار دولار من قيمتها بجلسة واحدة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

خسرت أسهم وسائل التواصل الاجتماعي أكثر من 135 مليار دولار من قيمتها السوقية في جلسة أمس، بعد أن أصابتها عدوى شركة Snap المالكة لتطبيق Snapchat التي انهارت أسهمها بنسبة تزيد عن 43%، في أكبر تراجع يومي منذ إدراج الشركة عام 2017.

وجاء ذلك بعد أن خفّضت الشركة الأم من توقعاتها للأرباح والإيرادات في الربع الثاني، وأدت التداولات لمحو نحو ستة عشرة مليار من قيمتها السوقية.

وأدت هذه الخسائر إلى تراجع مؤشر ناسداك 100 للأسهم التكنولوجية بنسبة 2.2%، لتعمق خسائر المؤشر إلى 28%، منذ بداية العام.

وفيما يتعلق بالشركات التي تعمل في مجال الإعلانات والتكنولوجيا الإعلانية حيث تزداد مخاوف المستثمرين من ضعف نمو المشتركين في شركات التواصل الاجتماعي وتراجع الانفاق الإعلاني وسط توقعات الركود.

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