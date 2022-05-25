مؤشر الدولار يهبط لأدنى مستوى في شهر مع صعود اليورو بفعل تعليقات لاغارد

هبط مؤشر الدولار الأميركي لأدنى مستوى في شهر الثلاثاء بعد أن قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن أسعار الفائدة في منطقة اليورو من المرجح أن تتحول إلى المنطقة الإيجابية بحلول نهاية الربع الثالث، وهو ما أعطى دفعة للعملة الأوروبية.

وتشير تعليقات لاغارد ضمنيا إلى زيادة لا تقل عن 50 نقطة أساس في سعر فائدة الإيداع للمركزي الأوروبي وغذت تكهنات بزيادات أكبر هذا الصيف لمكافحة قفزة في التضخم مرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن الحرب في أوكرانيا وتحفيز ضخم للقطاع العام أثناء جائحة فيروس كورونا.

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وارتفع اليورو 0.42 %، إلى 1.07355 دولار في أواخر جلسة التداول. وعلى مدار الجلسات السبع الماضية قفزت العملة الأوروبية 3.7 %، بعد هبوطها إلى أدنى مستوى منذ يناير/كانون الثاني عند 1.0349 دولار في وقت سابق هذا الشهر.

وأمام سلة من العملات الرئيسية، تراجع الدولار 0.372%، إلى 101.76، وهو أدنى مستوى له منذ 26 أبريل/نيسان.

وانخفض الجنيه الاسترليني أمام العملة الخضراء بعد بيانات أظهرت أن قوة الدفع للقطاع الخاص في بريطانيا تباطأت بأكثر من المتوقع هذا الشهر لتزيد من مخاوف الركود بينما تتزايد ضغوط التضخم. وتراجع الاسترليني 0.48%، إلى 1.2525 دولار.

وانخفض الدولار الأسترالي الحساس لشهية المخاطرة 0.2%، إلى 0.70965 دولار أميركي في حين هبط الدولار النيوزيلندي 0.39%، إلى 0.64425 دولار أميركي قبل يوم من رفع متوقع لسعر الفائدة الرئيسي بمقدار نصف نقطة مئوية من البنك المركزي في نيوزيلندا.