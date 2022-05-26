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الدولار يتراجع إلى أقل مستوى في شهر

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الدولار الأميركي
الدولار الأميركي
الدولار

الدولار يتراجع إلى أقل مستوى في شهر

انخفض العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشرة أعوام 1.4%

لندن - رويترز

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تراجع الدولار نحو أقل مستوى في شهر اليوم الخميس بعدما جاء بيان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) دون مفاجآت تذكر إذ أيد معظم المشاركين في الاجتماع رفع الفائدة 50 نقطة أساس في يونيو/حزيران ويوليو/تموز.

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية 0.2%، إلى 101.83 بعدما كشف بيان المركزي الأميركي أنه من المرجح الالتزام بمسار السياسة النقدية المحدد في الوقت الراهن، لكنه ترك المجال مفتوحا أمام مجموعة من الخيارات بعد يوليو/تموز.

وانخفض العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشرة أعوام 1.4 %، في أحدث معاملات عند 2.7308 %، بعد تراجعه في وقت سابق إلى أدنى مستوى منذ 14 أبريل/نيسان.

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وتراجع اليوان الصيني في المعاملات الخارجية بأكثر من 0.5%، إلى 6.75 مقابل الدولار.

وصعد اليورو 0.35 %، إلى 1.0716 دولار في حين انخفض الدولار 0.4 %، إلى 126.76 ين.

واستقرت العملات الحساسة للمخاطرة مثل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي على نطاق واسع مقابل الدولار.

وارتفع الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 1.26165 دولار قبل إعلان مرتقب من وزير المالية البريطاني ريشي سوناك عن حزمة إجراءات لمساعدة المستهلكين في التكيف مع زيادة فواتير الطاقة.

وبالنسبة للعملات الرقمية انخفضت بتكوين في أحدث معاملات 1.1 %، إلى 29166 دولارا في حين تراجعت عملة إيثر بأكثر من 5%.

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