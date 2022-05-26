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الليرة اللبنانية تتراجع لمستوى قياسي وتسجل 35 ألفا مقابل الدولار

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الليرة اللبنانية
الليرة اللبنانية
لبنان

الليرة اللبنانية تتراجع لمستوى قياسي وتسجل 35 ألفا مقابل الدولار

بسبب مخاوف من جمود سياسي سيؤدي لتفاقم الأزمة المالية في البلاد

بيروت – رويترز

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تراجعت الليرة اللبنانية إلى مستوى متدنٍ على نحو قياسي اليوم الخميس مسجلة أكثر من 35 ألفا مقابل الدولار وفقا لمنصات تداول العملة وتجار، بعدما أثارت انقسامات في البرلمان المنتخب مخاوف من جمود سياسي سيؤدي لتفاقم الأزمة المالية في البلاد.

وانتخب البرلمان في 15 مايو/أيار، لكنه لم يعقد جلسته الأولى حتى الآن نظرا لانقسام تكتلاته الرئيسية بخصوص انتخاب رئيس البرلمان.

وفقدت الليرة أكثر من 95% من قيمتها منذ 2019 عندما كان يجري تداولها عند 1500 مقابل الدولار قبل أن تنزلق البلاد نحو انهيار اقتصادي.

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واتسعت الفجوة بشدة بين أسعار الصرف في السوق وسعر الصرف الذي حدده البنك المركزي منذ انتخابات 15 مايو/أيار.

يذكر أن الاقتصاد اللبناني انهار منذ سنتين، فيما قفزت أسعار المواد الغذائية بمقدار 11 مثلا، وأصبح أكثر من ثلاثة أرباع السكان تحت خط الفقر.

فيما وصف البنك الدولي الأزمة بأنها من أسوأ الأزمات منذ فجر الثورة الصناعية، مشدداً على أن النخبة في البلاد مسؤولة عن هذا "الكساد المتعمد".

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