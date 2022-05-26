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النفط يدفع أسهم أوروبا للصعود.. ومخاوف النمو مستمرة

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الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية حققت مكاسب في مختلف القطاعات
الأسهم الأوروبية

النفط يدفع أسهم أوروبا للصعود.. ومخاوف النمو مستمرة

المؤشر ستوكس 600 يرتفع 0.2% مواصلاً مكاسبه لليوم الثاني

دبي - العربية.نت

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صعدت الأسهم الأوروبية على نحو طفيف، اليوم الخميس، بدعم من ارتفاع أسهم الطاقة والتزام البنك المركزي الأميركي بمساره لرفع سعر الفائدة، في حين تأثرت المعنويات سلبا مع استمرار مخاوف مرتبطة بتباطؤ النمو الاقتصادي.

وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% مواصلا مكاسبه لليوم الثاني، وفقا لـ"رويترز".

وحققت الأسهم مكاسب في مختلف القطاعات، حيث جاء قطاع الطاقة في الصدارة وارتفع 0.6% مع صعود أسعار النفط الخام بفعل قلة الإمدادات.

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ومن المنتظر أن يبدأ البنك المركزي الأوروبي، دورة لرفع أسعار الفائدة في يوليو المقبل، وهو ما أثار قلق المستثمرين من ضغوط محتملة على الاقتصاد العالمي.

وانخفض مؤشر قطاع التعدين 0.4%، فيما تراجع قطاع المرافق 0.8% مما حد من المكاسب.

وهوى سهم شركة يونايتد يوتليتيز للمياه 7.6% بعدما أعلنت الشركة أنها لن تزيد متوسط فواتير المنازل للعام بأكمله.

كما تراجعت أسهم شركات مرافق بريطانية أخرى.

وانخفض سهم مجموعة بي.تي البريطانية للاتصالات 4.6%.

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