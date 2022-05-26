"بينينسولا" تتخلى عن لندن وتخطط للإدراج في سوق أبوظبي

تستعد شركة بينينسولا العقارية، لإدراج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بديلاً لخطة الطرح في لندن، للتأكيد على الجاذبية المتزايدة لأسواق رأس المال في منطقة الخليج العربي، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ" عن مصادر، واطلعت عليه "العربية.نت".

واختارت الشركة كلا من بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، و"إتش إس بي سي هولدنغز" و"مورغان ستانلي" للمساعدة في إدارة الطرح.

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يأتي ذلك، بعد أن كانت "بينينسولا" تدرس في البداية إدراج صندوق استثمار عقاري بقيمة 1 مليار دولار في لندن، والتي كانت ستجعلها أول شركة لديها أصول كبيرة في الإمارات تقوم بهذه الخطوة منذ عام 2019، إذ كانت اختارت بنك الاستثمار Evercore ومكتب المحاماة كليفورد تشانس لإتمام هذا الإدراج.

وسيكون إدراج "بينينسولا" في أبوظبي، أحدث عملية طرح للأسهم في منطقة تجنبت أسوأ تقلبات السوق التي شهدها العالم، حيث ساعد ارتفاع أسعار النفط ووفرة السيولة في تعزيز نشاط أسواق رأس المال في منطقة الخليج التي شهدت سلسلة من عمليات الإدراج، بما في ذلك ثاني أكبر إدراج في العالم لهذا العام.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار العقارات سواء السكنية أو الإدارية في جميع أنحاء الشرق الأوسط مع انتعاش الاقتصادات الإقليمية من الوباء.