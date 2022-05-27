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إدراج أول شركة استحواذ ذات غرض خاص بأبوظبي بعد جمعها 367 مليون درهم

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سوق أبوظبي
سوق أبوظبي
سوق أبوظبي

إدراج أول شركة استحواذ ذات غرض خاص بأبوظبي بعد جمعها 367 مليون درهم

تداول سهم "تطوير العقبة" بسعر 10.5 درهم

دبي - رويترز 

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قال مالكو أول شركة استحواذ ذات غرض خاص في أبوظبي، إنه تم إدراج الشركة اليوم الجمعة، وجمعت 100 مليون دولار (367 مليون درهم) من بيع الأسهم.

وأفاد بيان، بأن شركة تطوير العقبة، المملوكة لشركة (القابضة)الحكومية وشركة شيميرا للاستثمار، ستعزز الأعمال القابلة للتوسع بفرق إدارة قوية وستستحوذ على شركة واحدة أو أكثر.

وجرى تداول سهم شركة تطوير العقبة بسعر 10.50 درهم ارتفاعا من سعر الطرح البالغ 10 دراهم.

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وكانت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات، وافقت في يناير الماضي على إطار تنظيمي لشركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، والمعروفة أكثر باسم (سباك).

وتجمع تلك الشركات الأموال للاستحواذ على شركة خاصة بغرض الطرح العام، مما يسمح بإدراجها بسرعة أكبر في أسواق الأسهم مقارنة بالطرح العام الأولي التقليدي.

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