الذهب يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية مع انخفاض الدولار

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، مع استمرار ضعف الدولار، مما ساعد في تحرك المعدن الأصفر نحو تسجيل الارتفاع الأسبوعي الثاني على التوالي مع انحسار توقعات تشديد أقوى للسياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1854.05 دولار للأونصة، فيما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب أيضا 0.2% إلى 1851.90 دولار.

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وصعد الذهب منذ بداية الأسبوع 0.4%، حسبما أفادت وكالة "رويترز".

وقال محلل العملات في "ديلي فوركس"، إيليا سبيفاك، إن الذهب تلقى دعما هذا الأسبوع من بعض الاعتدال في توقعات السوق من سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي النقدية للعام المقبل، والأهم من ذلك ضعف الدولار الأميركي.

وسلط محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي في الثالث والرابع من مايو، والذي صدر يوم الأربعاء، الضوء على أن معظم المشاركين يفضلون رفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماعات يونيو ويوليو، كما توقعت السوق.

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة وعائدات السندات الأميركية إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وانخفض مؤشر الدولار متجها لتسجيل ثاني تراجع أسبوعي على التوالي، مما يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 21.95 دولار للأونصة، فيما صعدت حوالي 1.5% هذا الأسبوع.

واستقر البلاتين تقريبا عند 950.28 دولار، في حين زاد البلاديوم 0.1% إلى 2015.96 دولار، ويتحرك نحو تحقيق مكسب أسبوعي نحو 3%، وهو الأعلى منذ أوائل أبريل.