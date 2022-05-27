بعد تراجع لـ3 جلسات.. "نيكاي" يغلق على ارتفاع مع صعود "وول ستريت"

أنهى مؤشر نيكاي الياباني ثلاث جلسات متتالية من الخسائر اليوم الجمعة، مقتفيا أثر ارتفاع مؤشرات بورصة وول ستريت مساء، على الرغم من أن المكاسب كانت محدودة، إذ بدأ المستثمرون في بيع الأسهم عندما اقترب المؤشر من مستوى 27 ألف نقطة ذي الأهمية المعنوية.

وارتفع "نيكاي" 0.66% ليغلق عند 26781.68 نقطة، وأغلق مرتفعا بنسبة 0.16% خلال الأسبوع.

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وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 0.52% إلى 1887.30، وسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 0.53%.

وأغلقت وول ستريت على ارتفاع كبير أمس بعد أن أدت التوقعات المتفائلة لأرباح شركات التجزئة وتراجع المخاوف المتعلقة برفع حاد في سعر الفائدة من البنك المركزي الأميركي إلى إقبال المستثمرين على عمليات الشراء.

وقفز سهم نيبون يوسن 6.4% بعد أن أعلنت شركة الشحن عن عملية تقسيم للأسهم.

وارتفع قطاع الشحن ‭‭ ‬‬4.88%، وكان الرابح الأكبر بين 33 مؤشرا فرعيا في بورصة طوكيو.

وارتفعت أسهم الشركات المرتبطة بالسياحة الوافدة مع تخفيف اليابان من القيود على الحدود للسماح بدخول المزيد من السياح.

وارتفع سهما جي فرونت ريتيلنج وتاكاشيمايا لسلاسل المتاجر متعددة الأقسام بنسبة 4.7% و4.11% على التوالي.

وهبط سهم شركة أوساكا للغاز 3.02%، وكان الأسوأ أداء على المؤشر نيكاي، يليه سهم منصة الخدمات الطبية إم 3 الذي تراجع 2.81%.

وارتفعت أسهم 143 شركة في مؤشر نيكي مقابل تراجع 80 سهما.