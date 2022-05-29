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بورصات الخليج تتبع نظيراتها العالمية نحو الصعود

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بورصة قطر (رويترز)
بورصة قطر (رويترز)
أسواق الخليج

بورصات الخليج تتبع نظيراتها العالمية نحو الصعود

بدعم من ارتفاع أسعار النفط

دبي - العربية.نت

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تعافت معظم أسواق الخليج اليوم الأحد، مقتفية أثر نظيراتها العالمية، ومستفيدة من ارتفاع أسعار النفط.

صعد المؤشر السعودي 1.3% إلى 12689 نقطة، مع ارتفاع سهم مصرف الراجحي 2.3%، وسهم عملاق النفط أرامكو السعودية 1.6%.

ومن بين الأسهم الأخرى، ارتفع سهم زين 0.9%، بعد أن أعلنت اليوم موافقة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة على استحواذ شركة "زين للأعمال المحدودة"، وهي شركة تابعة لـ"زين السعودية"‫،‬ على ما لا يقل عن 8069 موقعا من أبراج الاتصالات المملوكة لـ"زين السعودية".

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وارتفع المؤشر القطري 0.3% إلى 12861 نقطة، عقب ثلاث جلسات متتالية من الخسائر، بعد أن حقق سهم صناعات قطر مكاسب بـ 1.3%، وزاد سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنك في الخليج، 1%.

وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية المصري 1.1% إلى 10087 نقطة، بعد أن نزل سهم البنك التجاري الدولي 1.9%، بحسب "رويترز".

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