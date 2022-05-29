بورصات الخليج تتبع نظيراتها العالمية نحو الصعود
بدعم من ارتفاع أسعار النفط
تعافت معظم أسواق الخليج اليوم الأحد، مقتفية أثر نظيراتها العالمية، ومستفيدة من ارتفاع أسعار النفط.
صعد المؤشر السعودي 1.3% إلى 12689 نقطة، مع ارتفاع سهم مصرف الراجحي 2.3%، وسهم عملاق النفط أرامكو السعودية 1.6%.
ومن بين الأسهم الأخرى، ارتفع سهم زين 0.9%، بعد أن أعلنت اليوم موافقة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة على استحواذ شركة "زين للأعمال المحدودة"، وهي شركة تابعة لـ"زين السعودية"، على ما لا يقل عن 8069 موقعا من أبراج الاتصالات المملوكة لـ"زين السعودية".
وارتفع المؤشر القطري 0.3% إلى 12861 نقطة، عقب ثلاث جلسات متتالية من الخسائر، بعد أن حقق سهم صناعات قطر مكاسب بـ 1.3%، وزاد سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنك في الخليج، 1%.
وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية المصري 1.1% إلى 10087 نقطة، بعد أن نزل سهم البنك التجاري الدولي 1.9%، بحسب "رويترز".
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