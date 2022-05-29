مؤشرات بورصة الكويت تغلق مرتفعة
المستويات السعرية لكثير من الأسهم وصلت لأسعار مغرية
أغلقت مؤشرات بورصة الكويت اليوم الأحد على ارتفاع واضح، إذ صعد مؤشر السوق الأول 1.9%، والسوق الرئيسي خمسين 1.5%، ومؤشر السوق العام 1.8%.
وقال ميثم الشخص المحلل المالي إن ما حدث اليوم "هو ارتدادة متوقعة لأن المستويات السعرية لكثير من الأسهم وصلت لأسعار مغرية" في الأيام الماضية حيث مني السوق بهبوط لعدة أيام.
وأشار الشخص إلى أن بعض المضاربات الإيجابية أدت إلى تعديل أسعار بعض الأسهم، متوقعا أن يواصل السوق ارتفاعه في التداولات الصباحية غدا، لكنه بعد ذلك سيكون أكثر تأثرا بالأسواق العالمية والخليجية لاسيما السوق السعودي.
وقال إن هذا يعني "أن تداولات ما قبل الساعة العاشرة (بتوقيت الكويت، وهو موعد فتح البورصة السعودية) قد تختلف عن تداولات ما بعدها".
وصعدت أسهم بيت التمويل الكويتي 2.7%، والبنك الأهلي المتحد البحريني 3%، وأجيليتي 2.4%.
كما صعدت أسهم مجموعة الصناعات الوطنية 3.4%، والامتياز 4.9 %، وألافكو 4.8%.
-
ارتداد متوقع يدفع مؤشر سوق الأسهم السعودية قرب 12700 نقطةأسهم الراجحي وأرامكو و"سابك للمغديات" تتصدر مستويات السيولة أسواق المال
-
كيف تنعكس صفقة الأبراج على أداء شركة "زين السعودية"؟أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين السعودية" عن استلامها خطاب هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المتضمن موافقة مجلس إدارة الهيئة على استحواذ ... نبض السوق
-
وزير قطاع الأعمال للعربية: طرح شركة "مصر للألمنيوم" أمام الصناديق العربيةإلى جانب طرح 20% إلى 30% من شركة ستؤسس لضم 7 فنادق تحتها قصص اقتصادية