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مؤشرات بورصة الكويت تغلق مرتفعة

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مؤشرات بورصة الكويت تغلق مرتفعة

المستويات السعرية لكثير من الأسهم وصلت لأسعار مغرية

دبي - العربية.نت

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أغلقت مؤشرات بورصة الكويت اليوم الأحد على ارتفاع واضح، إذ صعد مؤشر السوق الأول 1.9%، والسوق الرئيسي خمسين 1.5%، ومؤشر السوق العام 1.8%.

وقال ميثم الشخص المحلل المالي إن ما حدث اليوم "هو ارتدادة متوقعة لأن المستويات السعرية لكثير من الأسهم وصلت لأسعار مغرية" في الأيام الماضية حيث مني السوق بهبوط لعدة أيام.

وأشار الشخص إلى أن بعض المضاربات الإيجابية أدت إلى تعديل أسعار بعض الأسهم، متوقعا أن يواصل السوق ارتفاعه في التداولات الصباحية غدا، لكنه بعد ذلك سيكون أكثر تأثرا بالأسواق العالمية والخليجية لاسيما السوق السعودي.

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وقال إن هذا يعني "أن تداولات ما قبل الساعة العاشرة (بتوقيت الكويت، وهو موعد فتح البورصة السعودية) قد تختلف عن تداولات ما بعدها".

وصعدت أسهم بيت التمويل الكويتي 2.7%، والبنك الأهلي المتحد البحريني 3%، وأجيليتي 2.4%.

كما صعدت أسهم مجموعة الصناعات الوطنية 3.4%، والامتياز 4.9 %، وألافكو 4.8%.

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