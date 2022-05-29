مصر.. هدوء بسوق الصرف مع تماسك الجنيه مقابل الدولار

شهدت سوق الصرف في مصر حالة من الهدوء والاستقرار، مع تماسك الجنيه المصري مقابل الدولار، عقب العودة من الإجازة الأسبوعية للبنوك.

بلغ متوسط سعر الدولار في مصر، وفق بيانات موقع البنك المركزي المصري نحو 18.53 جنيه للشراء، و18.64 جنيه للبيع. وفي البنك الأهلي المصري، وهو أكبر بنك حكومي، استقر سعر الدولار عند مستوى 18.55 جنيه للشراء، و18.61 جنيه للبيع. كما استقر سعر الدولار في بنك مصر عند هذه المستويات.

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وبلغ متوسط سعر اليورو الأوروبي، وفقًا لموقع البنك المركزي المصري، 19.83 جنيه للشراء، و19.96 جنيه للبيع. واستقر سعر العملة الأوروبية لدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند مستوى 19.77 جنيه للشراء، و19.95 جنيه للبيع.

كما استقر سعر الجنيه الإسترليني في السوق حسب البنك المركزي المصري، عند نحو 23.34 جنيه للشراء، و23.48 جنيه للبيع.

واستقر متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، حسب موقع البنك المركزي المصري، عند نحو 4.94 جنيه للشراء، و4.97 جنيه للبيع. وفي بنكي الأهلي المصري وبنك مصر، سجل الريال 4.94 جنيه للشراء، و4.96 جنيه للبيع.

وبلغ متوسط سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري، مستوى 5.04 جنيه للشراء، و5.07 جنيه للبيع. كما استقر متوسط سعر الدينار الكويتي حسب موقع البنك المركزي المصري، عند مستوى 60.59 جنيه للشراء، و60.98 جنيه للبيع.