أبوظبي تقود بورصات الخليج للارتفاع قبل الطرح العام لـ"بروج"

ارتفعت أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين، مقتفية أثر الأسهم الآسيوية وأسعار النفط، إذ قاد مؤشر أبوظبي المكاسب قبل الطرح العام الأولي لشركة بروج للبتروكيماويات.

تلقت الأسهم في سوق أبوظبي دفعة بصعود سهم بنك أبوظبي الأول 4.4%، وسهم بنك أبوظبي التجاري 4.3%، بحسب "رويترز".

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وتطرح شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) 10% من مشروعها المشترك للبتروكيماويات مع بورياليس النمساوية المعروف باسم "بروج"، في أكبر طرح عام أولي لها على الإطلاق.

وارتفع سهم أدنوك للحفر بنسبة 2.9%، إذ أعلنت الشركة عن استحواذها على اثنتين من منصات الحفر البحرية المميزة.

وصعد المؤشر السعودي الرئيسي 1.6%، وارتفع سهم مصرف الراجحي بنسبة 3.4%، بينما زاد سهم شركة جبل عمر للتطوير بواقع 4.6% بعد أن سجلت الشركة انخفاضا في الخسائر المتراكمة، وفقاً لـ"رويترز".

ارتفعت أسعار النفط، المحفز الرئيسي للأسواق المالية في الخليج، مسجلة أعلى مستوياتها منذ أكثر من شهرين، فيما انتظر المتعاملون لمعرفة ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيتوصل لاتفاق بشأن حظر واردات النفط الروسي.

وارتفع المؤشر الرئيسي في دبي 1.5%، بقيادة إعمار العقارية التي قفز سهمها 3.4%.

ومن المنتظر أن ترتفع أسعار المنازل في دبي خلال العامين المقبلين، مدفوعة بالطلب من المستثمرين الأجانب، وفقا لاستطلاع أجرته "رويترز" لمحللين حذروا أيضا من أن ارتفاع أسعار الفائدة والافتقار إلى منازل ميسورة التكلفة يمكن أن يحد من النشاط.

وارتفع المؤشر القطري بنسبة 0.1%.

وقال محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني في مؤتمر صحافي أمس الأحد في الدوحة، إن الناتج المحلي الإجمالي لقطر سينمو 3.5% في 2022.

وكانت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية توقعت في أبريل، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر 3.2% في 2022، ارتفاعا من 1.6% في 2021، في انعكاس لزيادة الناتج بسبب كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها البلاد في نوفمبر وديسمبر، فضلا عن التعافي بعد جائحة فيروس كورونا.

