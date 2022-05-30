الإسترليني يرتفع قرب أعلى مستوى في شهر مقابل الدولار

ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأميركي المتعثر اليوم الاثنين ويتجه لتسجيل أول زيادة شهرية في 5 أشهر مع استفادة العملة البريطانية من تحسن المعنويات للمخاطرة.

وهبط مؤشر الدولار أكثر من 3.5% من ذروته التي سجلها في منتصف مايو/ أيار. وساعد هذا في رفع الإسترليني بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له منذ مارس/آذار 2020 في وقت سابق هذا الشهر.

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وكان الإسترليني مرتفعا 0.32% مقابل العملة الخضراء عند 1.2657 دولار بحلول الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش، قرب أعلى مستوى له في شهر البالغ 1.2666 الذي سجله يوم الجمعة.

وأمام العملة الأوروبية، تراجع الإسترليني 0.22% إلى 85.14 بنس لليورو.