الدولار يتجه لتسجيل أول تراجع شهري في 5 أشهر

يتجه الدولار لتسجيل أول انخفاض شهري في 5 أشهر، حيث يأتي ذلك وسط تراجع التوقعات حول مدى سرعة رفع أسعار الفائدة الأميركية، مع تحسن بيانات التضخم وانحسار المخاوف من حصول ركود اقتصادي.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية إلى 101.43 لأول مرة منذ 25 أبريل.

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وعلى أساس أسبوعي، نزل المؤشر 1.3%، وهي أكبر نسبة تراجع أسبوعي منذ الأسبوع الأول من فبراير.

وانحفض اليورو اليوم، الاثنين، إلى 1.07 مقابل الدولار، وهو أعلى بقليل من أدنى مستوى في 5 أسابيع.