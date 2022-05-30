بعد انتكاسة.. بيتكوين تعود للصعود فوق 30 ألف دولار 

أظهرت أكبر عملة مشفرة أخيرًا بعض علامات الانتعاش اليوم الاثنين، بعد أن ظلت عالقة دون المستوى الرئيسي البالغ 30 ألف دولار لمدة أربعة أيام، وحذت العملات المشفرة الأخرى حذوها.

صعدت العملة المشفرة الأبرز "بيتكوين" لليوم الثالث على التوالي، متجاوزة 30 ألف دولار. وقفزت بـ 4.4٪ إلى 30441.43 دولار.

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وفي حين أن هيمنة بيتكوين على سوق العملات المشفرة آخذة في الازدياد مؤخرًا، كانت بعض العملات البديلة تفوقها أداءً، حيث ارتفعت عملة Avalanche بنسبة 6.6٪ و Cardano بنسبة 8.6٪.

تعرضت عملة بيتكوين لوضع حرج خلال الأشهر الأخيرة، في ظل دورات رفع الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى لكبح التضخم المرتفع. وقد أضر انهيار النظام البيئي لعملة Terra المشفرة أيضًا بالمعنويات السائدة في سوق الأصول الرقمية. وازدادت المخاوف بين مراقبي السوق في عطلة نهاية الأسبوع حيث تراجعت العلاقة القياسية مع مؤشر ناسداك 100 في ظل صعود أسهم التكنولوجيا، بحسب تحليل لوكالة "بلومبرغ".

قال أنتوني ترينشيف، الشريك المؤسس والشريك الإداري لمقرض التشفير Nexo: "هذا هو نوع فك الارتباط الذي لا يريده أحد"، وفق "بلومبرغ".

تغير اتجاه عملة بيتكوين بشكل هامشي خلال الأسبوعين الماضيين، وانتهى بانخفاض الأسعار في أواخر الأسبوع الماضي. وسيستمر "الدببة" في فرض اليد العليا في سوق التشفير ما لم يسترد الرمز المميز مستوى 30200 دولار، وفقًا للنمط (أي كسر دون 28000 دولار قد يشهد عودة إلى مستوى 25000 دولار).

كما يشير نمط المثلث الهابط إلى أن أي تراجع دون 25400 دولار، يمكن أن يؤدي إلى قاع عام 2017 أي أقل بقليل من 20000 دولار لسعر بيتكوين.