بورصة الكويت تغلق مرتفعة مع تحليق أسعار النفط

واصلت مؤشرات بورصة الكويت اليوم الاثنين ارتفاعها مع تحليق أسعار النفط ووصولها لأعلى مستوى منذ شهرين وكذلك صعود الأسواق الآسيوية.

وأغلق مؤشر السوق الأول مرتفعا 0.63% ومؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة 0.11% والمؤشر العام للسوق 0.5%.

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واصلت أسعار النفط صعودها اليوم مع انتظار السوق لمعرفة ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيتوصل إلى اتفاق بشأن حظر واردات النفط الروسي أم لا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 54 سنتا أو 0.5% إلى 119.97 دولار للبرميل. وارتفعت عقود برنت لشهر أغسطس/ آب 69 سنتا أو 0.6% إلى 116.25 دولار للبرميل.

وارتفعت أسهم بيت التمويل الكويتي 1.7% وبنك الكويت الوطني 0.8% وبوبيان للبتروكيماويات 3.3%.

كما ارتفعت أسهم أجيليتي 1.2% وألافكو 7.1% والمباني 3.1%.

وبلغت قيمة التداولات 85 مليون دينار وكمية الأسهم المتداولة 275.6 مليون سهم.