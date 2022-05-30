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بورصة الكويت تغلق مرتفعة مع تحليق أسعار النفط

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بورصة الكويت تغلق مرتفعة مع تحليق أسعار النفط

أسعار النفط وصلت لأعلى مستوى لها منذ شهرين

الكويت -رويترز

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واصلت مؤشرات بورصة الكويت اليوم الاثنين ارتفاعها مع تحليق أسعار النفط ووصولها لأعلى مستوى منذ شهرين وكذلك صعود الأسواق الآسيوية.

وأغلق مؤشر السوق الأول مرتفعا 0.63% ومؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة 0.11% والمؤشر العام للسوق 0.5%.

واصلت أسعار النفط صعودها اليوم مع انتظار السوق لمعرفة ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيتوصل إلى اتفاق بشأن حظر واردات النفط الروسي أم لا.

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وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 54 سنتا أو 0.5% إلى 119.97 دولار للبرميل. وارتفعت عقود برنت لشهر أغسطس/ آب 69 سنتا أو 0.6% إلى 116.25 دولار للبرميل.

وارتفعت أسهم بيت التمويل الكويتي 1.7% وبنك الكويت الوطني 0.8% وبوبيان للبتروكيماويات 3.3%.

كما ارتفعت أسهم أجيليتي 1.2% وألافكو 7.1% والمباني 3.1%.

وبلغت قيمة التداولات 85 مليون دينار وكمية الأسهم المتداولة 275.6 مليون سهم.

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