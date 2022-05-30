رويترز: اكتتاب شركة "بروج" في أبوظبي يستقطب 80 مليار دولار

قالت مصادر لوكالة "رويترز"، إن اكتتاب شركة بروج في سوق أبوظبي استقطب 80 مليار دولار، بعد أن شهد تغطية بنحو 40 مرة.

وتدرج شركة أبوظبي للّدائن البلاستيكية المحدودة "بروج" أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم الجمعة القادم، في وقت أعلنت عن تعديل الحد الأدنى المضمون لتخصيص الأسهم للشريحة الأولى والشريحة الثالثة المنصوص عليه في نشرة الاكتتاب المنشورة بتاريخ 18 مايو الجاري.

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وأوضحت الشركة، أن الحد الأدنى المضمون للتخصيص المنصوص عليه في نشرة الاكتتاب سيضمن لكل مكتتب في الشريحة الأولى والشريحة الثالثة تخصيص لـ1.000 سهم على الأقل، في حين أن الحد الأدنى المضمون للتخصيص المعدل، سيضمن لكل مكتتب في الشريحة الأولى والشريحة الثالثة تخصيص لـ 2.040 سهم على الأقل.

وأفادت الشركة أنه في ضوء زيادة حجم الاكتتاب في أسهم الشريحة الأولى و/أو الشريحة الثالثة عدد الأسهم المخصص لكل شريحة، سيتم بداية تخصيص عدد 2,040 سهماً لكل مكتتب، وما يزيد على ذلك من الأسهم المكتتب بها سيتم تخصيصه لمكتتبي الشريحة الأولى/ أو مكتتبي الشريحة الثالثة (كما هو مطبق) بالتناسب مع مبلغ الاكتتاب المحدد في الطلب المقدم من كل مكتتب في تلك الشريحة. وأكدت الشركة أن حجم الشرائح الإجمالي لم يطرأ عليه أي تغيير.

يذكر أن الاكتتاب العام الأوّلي في أسهم شركة أبوظبي للّدائن البلاستيكية المحدودة «بروج» ينتهي اليوم الاثنين 30 مايو 2022، وذلك بانتهاء فترة اكتتاب شريحة المستثمرين المحترفين.

وكان قد بدأ الاكتتاب يوم الاثنين 23 مايو 2022، من خلال طرح 10% من رأس مال الشركة ما يعادل 3 مليارات سهم من أسهمها، موزعة على ثلاث شرائح، إحداها للأفراد 10% من الأسهم المطروحة، مقابل 88% للمستثمرين المحترفين، و2% لموظفي شركات مجموعة أدنوك وبورياليس وADP وPTE المقيمين في الإمارات.

وتم تحديد سعر الاكتتاب في أسهم الطرح عند 2.45 درهم للسهم الواحد، ما يجعل القيمة السوقية للشركة نحو 73.6 مليار درهم (ما يعادل 20 مليار دولار).