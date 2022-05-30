مؤشر سوق السعودية يغلق مرتفعاً 1.7% بتداولات 10 مليارات ريال

أغلق مؤشر السوق السعودية اليوم الاثنين مرتفعا 1.72%، ليصل إلى 12907.17 نقطة، بالتوازي مع صعود أسعار النفط وارتفاع الأسواق الآسيوية.

وارتفعت أسعار النفط اليوم إلى أعلى مستوى لها منذ شهرين، مع انتظار السوق لمعرفة ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيتوصل إلى اتفاق بشأن حظر واردات النفط الروسي.

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صعدت العقود الآجلة لخام برنت 54 سنتا أو 0.5% إلى 119.97 دولار للبرميل. وارتفعت عقود برنت لشهر أغسطس 69 سنتا أو 0.6% إلى 116.25 دولار للبرميل، بحسب "رويترز".

وارتفعت أسهم أرامكو 0.2%، وبترو رابغ 6.1% ومصرف الراجحي 4.3%، وبنك الرياض 4.4%.

كما ارتفع سهم البنك السعودي الفرنسي 7.1%، بعد أن أعلن البنك تكليف بدر حمد السلوم بمهام الرئيس التنفيذي اعتبارا من أول يونيو.

وبلغت قيمة التداولات نحو عشرة مليارات ريال، وكمية الأسهم المتداولة 226.7 مليون سهم.

وفي مقابلة مع "العربية"، قال الرئيس التنفيذي لشركة تقنيات مكيال المالية هشام أبو جامع، إن سوق الأسهم السعودية وصل إلى أدنى مستوى له في العام الحالي في جلسة 23 مايو بعد ارتفاع قوي بنسبة 18%.

وأضاف أبوجامع، أن هناك تفاؤل زائد عن الحد في ظل ظروف سيئة يمر بها العالم أجمع، وارتفاع مستويات التضخم وضعف القدرة الشرائية لدى غالبية المستثمرين.

وأشار إلى أنه خلال إجازة عيد الأضحي انهارت البورصات الأميركية وسط تراجعات حادة لبعض الأسهم المشهورة مثل تسلا وغيرها انخفضت بنسبة فاقت 45% من أعلى قمم لها.

ولفت أبوجامع إلى أن تقييم السوق السعودية ارتفع 5% منذ جلسة 23 مايو حتى الآن، بقيادة أسهم قطاع البنوك التي ارتفعت بشكل حاد بلغ 7.5%.

وذكر أن سهم البلاد ارتفع بنسبة 14%، و12% للإنماء، 9% للراجحي، 10% لسهم بنك الرياض.