التضخم يخيّم على بورصات أوروبا.. والأسهم الألمانية تقود التراجع
ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى مستوى قياسي آخر في مايو
قادت الأسهم الألمانية تراجع أسواق الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء، بعدما أثار ارتفاع أكبر من المتوقع في التضخم بألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة، المخاوف من إجراءات متشددة من البنوك المركزية.
وارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى مستوى قياسي آخر في مايو، ما يشكل تحدياً لوجهة نظر البنك المركزي الأوروبي بأن الزيادات التدريجية في أسعار الفائدة بدءاً من يوليو ستكون كافية لكبح نمو الأسعار المرتفع.
تسارع التضخم في الدول التسع عشرة التي تشترك في منطقة اليورو إلى 8.1٪ في مايو من 7.4٪ في أبريل، متجاوزًا التوقعات عند 7.7٪ مع استمرار نمو الأسعار.
وتصاعدت المخاوف من ارتفاع مطرد في تكاليف الطاقة مع زيادة أسعار النفط، بعد أن تعهدت أوروبا بخفض أغلب وارداتها من النفط الروسي.
نزل مؤشر داكس الألماني 0.6%، في حين انخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4% بحلول الساعة 0713 بتوقيت غرينتش.
وقاد مؤشرا قطاعي التكنولوجيا والسفر الانخفاضات فنزل كل منهما بأكثر من 1%. ومؤشر ستوكس في طريقه لتسجيل تراجع شهري بأكثر من 1%، بحسب "رويترز".
قفز سهم شركة دي.إس.إم الهولندية للكيماويات 10.4%، بعد إعلان اعتزامها الاندماج مع نظيرتها السويسرية فيرمينيش. وأعلنت دي.إس.إم كذلك عن بيع وحدتها للمواد الهندسية مقابل 4.13 مليار دولار.
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