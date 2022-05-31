الذهب قرب خسارة شهرية مع ارتفاع الدولار وعائدات السندات

نزلت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، بعد أن غطى ارتفاع الدولار وعائدات السندات الأميركية على الدعم الذي تلقاه المعدن النفيس من مخاوف ارتفاع التضخم، وبدا أنه في طريقه لتسجيل انخفاض شهري للشهر الثاني على التوالي.

هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1848.60 دولار للأوقية (الأونصة) في الساعة 1025 بتوقيت غرينتش، ونزل 2.5% خلال الشهر، في أكبر تراجع له منذ سبتمبر. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة 0.2% إلى 1852.70 دولار للأوقية، بحسب "رويترز".

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وارتفع مؤشر الدولار 0.2%، فيما قفزت عائدات السندات الأميركية ذات أجل عشر سنوات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.7% إلى 21.79 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.3% إلى 961.36 دولار، وصعد البلاديوم 1.5% إلى 2062.81 دولار، لكنه انخفض بنسبة 11% حتى الآن هذا الشهر مسجلا أكبر انخفاض منذ نوفمبر.