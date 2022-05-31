بورصة أبوظبي تتفوق على أسواق الخليج قبيل الطرح العام لـ"بروج"

أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على ارتفاع اليوم الثلاثاء تماشيا مع أسعار النفط، وتفوق مؤشر أبوظبي على بقية المؤشرات في المنطقة قبيل أكبر طرح عام أولي على الإطلاق لشركة بروج.

صعد مؤشر أبوظبي 1.6%، إلى 10055 نقطة، مقتربا من ذروة سجلها في أبريل/نيسان، مدعوما بقفزة 3.6%، في سهم بنك أبوظبي الأول. وجمعت شركة بروج للبتروكيماويات ومقرها أبوظبي والمملوكة لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وبورياليس النمساوية أكثر من ملياري دولار اليوم الثلاثاء، بعدما تجاوز الطلب في طرحها العام الأولي 83.4 مليار دولار.

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ومن المقرر أن يبدأ تداول الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم الجمعة.

وقالت فرح مراد، كبيرة محللي السوق بقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى إكس.تي.بي، إن ارتفاع أسعار النفط والنجاح الذي حققته بروج في جمع الأموال أعطى دعما لبورصة أبوظبي.

وأضافت "لقد اجتذب الإدراج اهتمام العديد من المستثمرين ويمكن أن يساعد في دفع السوق نحو الأعلى في الأيام المقبلة".

وصعد مؤشر البورصة السعودية 0.1%، إلى 12922 نقطة، مدعوما بقفزة 3.6%، في سهم البنك الأهلي السعودي، وزيادة 1.1%، في سهم شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية.

وواصلت أسعار النفط، وهي محفز رئيسي لأسواق الخليج المالية، مكاسبها بعد موافقة الاتحاد الأوروبي على خفض واردات النفط من روسيا، الأمر الذي يعزز مخاوف من شح المعروض في سوق تعاني بالفعل من انخفاض الإمدادات وسط زيادة في الطلب قبيل موسم السفر الصيفي في الولايات المتحدة وأوروبا.

وأغلق المؤشر الرئيسي للأسهم في بورصة دبي على ارتفاع 0.1%، إلى 3347 نقطة، مدعوما بصعود سهم إعمار العقارية القيادي 2.5%.

وارتفع المؤشر القطري 0.2 %، إلى 12893 نقطة، وأغلق سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، على ارتفاع 2.7%.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.4%، إلى 12919 نقطة، وقادت الارتفاع أسهم البنك التجاري الدولي-مصر التي صعدت 0.9%.

وأظهرت بيانات من البنك المركزي اليوم الثلاثاء أن المعروض النقدي (ن2) قفز 23.7%، على أساس سنوي في أبريل/نيسان.

وتراجع مؤشر بورصة عُمان المؤشر 0.5%، إلى 4138 نقطة، وصعد مؤشر بورصة الكويت 0.6%، إلى 8676 نقطة