تداولات بورصة الكويت تقفز إلى 188 مليون دينار.. ضعف المستوى اليومي الاعتيادي
بسبب مراجعة مورغان ستانلي
قفز حجم التداولات في بورصة الكويت اليوم الثلاثاء، إلى 188 مليون دينار، وهو ضعف المستوى اليومي الاعتيادي تقريبا، بدعم من الأسهم التي تم تداولها ضمن المراجعة الأخيرة على مؤشر مورغان ستانلي إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة.
واستحوذ سهم بنك الخليج وحده على 58.2 مليون دينار وبيت التمويل الكويتي 21.2 مليون دينار وبنك الكويت الوطني على 18.5 مليون دينار.
وتباين أداء المؤشرات، إذ ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.28% والسوق الرئيسي 50 بنسبة 0.34 % والمؤشر العام 0.18%، بينما تراجع مؤشر السوق الرئيسي 0.14%.
وارتفعت أسهم بنك الكويت الوطني 1.3% وأجيليتي 0.7% وزين 0.6% وبيت التمويل الكويتي 0.1% وشركة الخليج للكابلات 7% ومشاريع الكويت القابضة (كيبكو) 6.6%.
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