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تيكوم قد تدخل سوق دبي الشهر المقبل.. تخطط لتوزيعات سخية

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سوق دبي المالي
سوق دبي

تيكوم قد تدخل سوق دبي الشهر المقبل.. تخطط لتوزيعات سخية

بلومبرغ: تيكوم تستهدف توزيع أرباح بـ 800 مليون درهم بعد إدراجها

دبي - العربية.نت

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ذكرت مصادر مطلعة لوكالة بلومبرغ، أن "تيكوم" Tecom Group تعتزم توزيع أرباح سنوية على المساهمين بقيمة 800 مليون درهم، بعد إدراجها المخطط له في سوق دبي الشهر المقبل.

وتعمل مجموعة تيكوم حاليا مع بنك الإمارات دبي الوطني و أبوظبي الأول وغولدمان ساكس، وغيرها من البنوك العالمية، لترتيب عملية الطرح.

يُشار إلى أن مجموعة تيكوم تدير 10 مجمعات كبيرة للأعمال مثل مدينة دبي للإنترنت، ومدينة دبي للإعلام، وحي دبي للتصميم، ومجمع دبي الصناعي، تضم مكاتب لنحو 7500 شركة، وهي تابعة لدبي القابضة المملوكة للحكومة.

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ووافقت مجموعة تيكوم في مارس، على خطة لتحويل نفسها إلى شركة مساهمة عامة قبل بناء سجل الأوامر لطرح عام أولي، وفق ما نقلته وكالة "بلومبرغ".

وقالت الوكالة إن مساهمي الشركة وافقوا على التحول من شركة ذات مسؤولية محدودة، وفقًا لإعلان نُشر في صحيفة "غلف نيوز" ومقرها دبي.

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