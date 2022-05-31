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وول ستريت تفتح على انخفاض.. والأنظار على محادثات بايدن وباول

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وول ستريت
وول ستريت

وول ستريت تفتح على انخفاض.. والأنظار على محادثات بايدن وباول

نزل المؤشر داو جونز الصناعي 52.37 نقطة أو 0.16% عند الفتح إلى 33160.59

دبي - العربية.نت

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فتح المؤشران الأميركيان ستاندرد اند بورز 500 وداو جونز على انخفاض اليوم الثلاثاء بعدما أثارت أسعار النفط المرتفعة والتعليقات بشأن تشديد السياسة النقدية من مسؤول في مجلس الاحتياطي الاتحادي مخاوف المستثمرين، فيما تحول التركيز إلى المحادثات بين الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس مجلس الاحتياطي جيروم باول في وقت لاحق اليوم.

ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 52.37 نقطة أو 0.16%، عند الفتح إلى 33160.59 نقطة، بحسب وكالة رويترز.

واستهل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 التعاملات على انخفاض بواقع 7.15 نقطة أو 0.17%، إلى 4151.09 نقطة، في حين زاد المؤشر ناسداك المجمع 6.41 نقطة أو 0.05%، إلى 12137.54 نقطة.

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