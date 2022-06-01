الأسهم الأوروبية تهبط بضغط بيانات اقتصادية ضعيفة

تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الأربعاء، إذ أدى ضعف مبيعات التجزئة في ألمانيا وتباطؤ نشاط المصانع في منطقة اليورو إلى إثارة المخاوف إزاء النمو الاقتصادي وسط ارتفاع التضخم القياسي.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1% بعد أن زاد بما وصل إلى 0.4% في وقت سابق من اليوم. وخسر المؤشر 1.6% خلال شهر مايو/ أيار بعد أن أثار ارتفاع التضخم المخاوف من تدخل عنيف من جانب البنك المركزي.

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وأظهرت بيانات تراجع مبيعات التجزئة في ألمانيا 5.4% في أبريل/ نيسان، أي بأكثر من المتوقع، بينما تباطأ نمو النشاط الصناعي في منطقة اليورو الشهر الماضي بعد أن واجهت المصانع نقصا في الإمدادات وارتفاع الأسعار وتراجع الطلب، وفق رويترز.

وتوقع الاقتصاديون في دويتشه بنك أن يرفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة 50 نقطة أساس في سبتمبر/ أيلول.

وقادت أسهم شركات السفر والقطاع العقاري المؤشر ستوكس 600 نحو الانخفاض.

كما نزل المؤشر فاينانشال تايمز 1% والمؤشر داكس الألماني 0.3%.

وارتفع سهم شركة دكتور مارتينز البريطانية للأحذية نحو 20% بعد أن توقعت نموا أكبر في إيراداتها السنوية نتيجة رفع الأسعار لمواكبة التضخم وزيادة المبيعات.

وهبط سهم دي.دبليو.إس، ذراع دويتشه بنك لإدارة الأصول، 6.2% بعد أن قال الرئيس التنفيذي إنه سيتنحى عن منصبه الأسبوع المقبل، إذ تواجه الشركة اتهامات بتضليل المستثمرين بشأن استثمارات "خضراء".