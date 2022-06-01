.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الأسهم الأوروبية تهبط بضغط بيانات اقتصادية ضعيفة

  • الخط
بورصة فرانكفورت
بورصة فرانكفورت
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية تهبط بضغط بيانات اقتصادية ضعيفة

أسهم شركات السفر والقطاع العقاري قادت مؤشر ستوكس 600 نحو الانخفاض

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الأربعاء، إذ أدى ضعف مبيعات التجزئة في ألمانيا وتباطؤ نشاط المصانع في منطقة اليورو إلى إثارة المخاوف إزاء النمو الاقتصادي وسط ارتفاع التضخم القياسي.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1% بعد أن زاد بما وصل إلى 0.4% في وقت سابق من اليوم. وخسر المؤشر 1.6% خلال شهر مايو/ أيار بعد أن أثار ارتفاع التضخم المخاوف من تدخل عنيف من جانب البنك المركزي.

وأظهرت بيانات تراجع مبيعات التجزئة في ألمانيا 5.4% في أبريل/ نيسان، أي بأكثر من المتوقع، بينما تباطأ نمو النشاط الصناعي في منطقة اليورو الشهر الماضي بعد أن واجهت المصانع نقصا في الإمدادات وارتفاع الأسعار وتراجع الطلب، وفق رويترز.

أسهم أوروبا تسجل أول مكاسب منذ 5 أسابيع وسط أداء متقلب أسواق المال الأسهم الأوروبية أسهم أوروبا تسجل أول مكاسب منذ 5 أسابيع وسط أداء متقلب

وتوقع الاقتصاديون في دويتشه بنك أن يرفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة 50 نقطة أساس في سبتمبر/ أيلول.

وقادت أسهم شركات السفر والقطاع العقاري المؤشر ستوكس 600 نحو الانخفاض.

كما نزل المؤشر فاينانشال تايمز 1% والمؤشر داكس الألماني 0.3%.

وارتفع سهم شركة دكتور مارتينز البريطانية للأحذية نحو 20% بعد أن توقعت نموا أكبر في إيراداتها السنوية نتيجة رفع الأسعار لمواكبة التضخم وزيادة المبيعات.

وهبط سهم دي.دبليو.إس، ذراع دويتشه بنك لإدارة الأصول، 6.2% بعد أن قال الرئيس التنفيذي إنه سيتنحى عن منصبه الأسبوع المقبل، إذ تواجه الشركة اتهامات بتضليل المستثمرين بشأن استثمارات "خضراء".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الكونغرس يتحرك لإلزام إدارة بايدن بشروط صارمة للاتفاق مع إيران الكونغرس يتحرك لإلزام إدارة بايدن بشروط صارمة للاتفاق مع إيران
اكتشف المزيد