الدولار يصعد أمام اليورو والين

ابتعد اليورو أكثر عن أعلى مستوى شهري له، اليوم الأربعاء، وصعد الدولار مدعوما بارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية مع تصاعد المخاوف من التضخم العالمي مجددا.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية بينها اليورو، 0.2% إلى 101.96، مواصلا تحقيق مكاسب منذ أمس الثلاثاء عندما أظهرت بيانات ارتفاع تضخم المستهلكين في منطقة اليورو إلى مستوى قياسي.

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وانخفض اليورو 0.2% مقابل الدولار، واستمر في التراجع من أعلى مستوى في شهر واحد البالغ 1.0787 دولار، الذي وصل إليه يوم الاثنين، عندما أشارت قراءات مؤشر أسعار المستهلكين الوطنية لدول منطقة اليورو إلى ارتفاع التضخم.

قال جيمي دوتا محلل السوق في فانتدج ماركتس: "بيانات التضخم البلجيكية والإسبانية والألمانية يوم الاثنين هيأت المشهد".

وارتفع الدولار بنسبة 0.4% إلى 129.395 ين، بعد أن لامس 129.54 في وقت سابق، وهو أعلى مستوى منذ 17 مايو.

وزادت عائدات سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 2.8694%، بعد أن لامست 2.888% في وقت سابق، وهو أعلى مستوى منذ 19 مايو.

ولم يطرأ تغير يذكر على الدولار الأميركي مقابل نظيره الكندي، قبل اجتماع تحديد بنك كندا لسعر الفائدة في وقت لاحق اليوم، حيث من المتوقع على نطاق واسع زيادتها 50 نقطة أساس.

وصعد الدولار الأسترالي 0.1% إلى 0.7185 دولار، وتراجع الدولار النيوزيلاندي 0.1% إلى 0.65065 دولار.

واستقر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار عند 1.2605 دولارات.

وبالنسبة للعملات المشفرة، تراجعت بيتكوين 0.9% إلى 31467 دولاراً. وانخفضت عملة إيثر الأصغر 0.6% إلى 1928 دولاراً.